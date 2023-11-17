Источник рассказал о самочувствии президента Австрии после укуса собаки Санду

Александр Ван дер Беллен пришел на открывшийся в Кишиневе австрийско-молдавский деловой форум с пластырем на руке, но "чувствует себя хорошо", отметили в молдавской президентской администрации

КИШИНЕВ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен пришел на открывшийся в Кишиневе австрийско-молдавский деловой форум с пластырем на руке, куда его укусил накануне пес Кодруц главы Молдавии Майи Санду. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в молдавской президентской администрации, "небольшую рану от укуса на руке [Ван дер Беллена] обработали, он чувствует себя хорошо".

Инцидент произошел 16 ноября, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента. Ван дер Беллен попытался погладить собаку, которую ему подвела Санду, но Кодруц неожиданно укусил его за руку. "Президент Республики Молдова <...> немедленно извинилась за случившееся и [объяснила поведение собаки тем], что "было слишком много людей", - написала по этому поводу австрийская газета Exxpress.

У собаки, которую приютила президент Молдавии, нет одной лапы. Кодруцу отдавил ее автомобиль. Он прибился ко двору президентской администрации вместе с другими бродячими собаками после того, как по указанию Санду ее ворота постоянно держат открытыми, чтобы продемонстрировать близость власти к народу. Инцидент уже вызвал появление множества мемов в социальных сетях, авторы которых намекают на причастность собаки к иностранным спецслужбам.

Бывший премьер Молдавии Ион Кику, комментируя инцидент, написал в своем Telegram-канале, что Санду стала появляться с Кодруцем на публике по совету своих пиарщиков. "Животное, конечно, не виновато. Пес стал "любимцем Майи" три недели назад, когда ее консультант по пиару предложил ей использовать его, чтобы выглядеть "более человечной". До этого Майя проходила мимо него, даже не повернув головы в сторону бедной собаки. На протяжении многих месяцев его каждый день кормила сотрудница учреждения... Майя видит пса только тогда, когда позирует с ним. Полная деградация", - написал Кику.

После переговоров в Кишиневе Ван дер Беллен написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что власти Молдавии должны провести реформы для того, чтобы ее вступление в состав Евросоюза стало возможным. 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.