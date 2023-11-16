Собака президента Молдавии укусила главу Австрии

Александер Ван дер Беллен хотел погладить животное

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Пес Кодруц, которого недавно приютила президент Молдавии Майя Санду, укусил главу Австрии Александера Ван дер Беллена, который захотел его погладить после встречи лидеров в Кишиневе.

Как сообщает телеканал TVR Moldova, пес был взят под опеку после того, как его сбила машина. Когда президент Австрии попытался его погладить, Кодруц укусил его за руку. Инцидент произошел, когда лидеры после переговоров прогуливались во дворе здания президентской администрации, и попал в объективы журналистов. В итоге на встречу с председателем парламента Молдавии президент Австрии пришел с пластырем на руке.

После переговоров в Кишиневе Ван дер Беллен написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что власти Молдавии должны провести реформы для того, чтобы ее вступление в состав Евросоюза стало возможным.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.