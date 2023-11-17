Директор "Аш-Шифа" сообщил о гибели всех пациентов в реанимации из-за осады Израиля

Мухаммед Абу Сильмия отметил, что с начала блокады в больнице умерли уже более 54 человек

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Все пациенты, находившиеся в реанимационном отделении больницы "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, умерли в результате блокады медицинского комплекса израильскими военными. Об этом телеканалу Sky News Arabia рассказал директор больницы Мухаммед Абу Сильмия.

"Все больные, которые находились в реанимации, умерли, все до единого <...>, и это произошло из-за осады со стороны Израиля, которая длится уже неделю, - подчеркнул Абу Сильмия. - С начала блокады в больнице умерли уже более 54 человек. Те, кто сейчас находится в критическом состоянии, боюсь, тоже умрут".

"Внутренне перемещенные лица также находятся в ужасных гуманитарных условиях, - добавил он. - Больница превратилась в кладбище, тюрьму и израильские казармы одновременно, израильские военные стреляют во все, что движется на территории больницы".

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя среди заблокированных в "Аш-Шифе" нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица. Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста, до сих пор не допускаются на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в "Аш-Шифе", грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам.

Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы "Аш-Шифа" более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

Израильские военные начали утром 15 ноября штурм больницы "Аш-Шифа", где, по их данным, находится основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. ЦАХАЛ также заявил, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрываются около 200 радикалов и содержатся заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием.