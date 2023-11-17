На выставке "Россия" собрали макет ракеты-носителя "Ангара" в игольном ушке

Ракета включает четыре ступени, сопла, крепления и много разных деталей и даже надписи с названием ракеты и российский флаг

ОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко собрал на международном форуме-выставке "Россия" макет производимой в Омске ракеты-носителя "Ангара", который уместился в ушке иголки, передает корреспондент ТАСС.

"Идея создания такого макета из бивня мамонта возникла давно. Детали я создал заранее, и сегодня собрал конструкцию. Чтобы подчеркнуть ее маленький размер, решил разместить ее в ушке иголки", - рассказал Коненко ТАСС.

Ракета включает четыре ступени, сопла, крепления и много разных деталей и даже надписи с названием ракеты и российский флаг. Микроминиатюрист также представил на стенде Омской области другие свои работы: графические рисунки и микроживопись на рисовых и маковых зернышках, человеческом волосе, миниатюрные книги, резьбу на кедровом орехе и косточках плодовых деревьев, миниатюрные музыкальные ювелирные изделия для насекомых. Для посетителей выставки он наносит их имена на отшлифованные зерна риса.

17 ноября на выставке "Россия" проходит день Омской области. Тема космоса - основная для прииртышской экспозиции, которая называется "Омск - ты просто космос!". Например, здесь размещен большой арт-объект в виде фрагмента "Ангары-А5" в реальную величину, внутрь которой можно будет зайти и благодаря 3D-капсуле почувствовать себя космонавтом и ощутить взлет ракеты.

Коненко - создатель серии микрокомпозиций. В 2002 году его супермикрокнига Чехова "Хамелеон" размером 0,9 на 0,9 мм была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 2006 года вместе с сыном Станиславом издал серию книг с 13 алфавитами народов мира, каждая из которых имеет размер 0,8 на 0,8 мм. В числе произведений Коненко - подкованная золотыми подковами блоха, караван верблюдов в ушке швейной иглы, кузнечик со скрипкой. В 2011 году созданный отцом и сыном миниатюрный аквариум с мальками рыбок данио рерио, камешками и настоящими водорослями был признан Мировой академией рекордов самым маленьким в мире.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.