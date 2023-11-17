Путин рассказал, как рисковали российские ученые и музейщики в Пальмире

По словам президента, они действовали абсолютно бесстрашно во время восстановления города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Российские ученые и музейщики действовали абсолютно бесстрашно в период восстановления Пальмиры. Они рисковали жизнью, рассказал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Вы в свое время по просьбе правительства России взялись за Пальмиру, поехали туда, изучали на месте. Мне кажется, что наши ученые, наши музейщики действовали абсолютно по зову сердца, бесстрашно. Это заслуживает горячих аплодисментов зала, - сказал президент. - Команда собралась и поехала в Пальмиру, в Сирию, а там еще боевые действия шли. <…> Люди фактически рисковали жизнью".

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский доложил президенту, что проект реставрации Триумфальной арки в Сирии уже готов. "Мы видим много результатов освобожденной Пальмиры. Теперь готов проект реставрации Триумфальной арки. Я надеюсь, она скоро начнется", - сказал он.