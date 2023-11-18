Ил-76 МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа вылетел из Грозного в Египет

В ведомстве отметили, что в анклав передадут матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты, детское питание

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. МЧС РФ доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Грозного в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"МЧС России доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. <...> Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш. Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят его в сектор Газа", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что воздушный мост по доставке гуманитарной помощи организован по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

В перечне доставляемой помощи - матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты, детское питание.