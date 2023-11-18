В Одессе облили краской памятник Пушкину

В горсовете ранее указывали, что расположенный на Приморском бульваре памятник 1887-1889 годов обладает "исключительной ценностью"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вандалы в Одессе облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Telegram-канал разместил фотографию, на которой видно, что постамент памятника залит красной краской.

По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.

13 ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе нескольких городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", рекомендовала оставить памятники Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью". В горсовете указали, что расположенный на Приморском бульваре памятник Пушкину 1887-1889 годов (скульптор Жозефина Полонская) является "одним из самых выдающихся на территории Одессы памятников монументального искусства, представляющих исключительную художественную ценность".