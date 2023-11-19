19 ноября, 11:02

В Красноярском крае из-за ураганного ветра ввели особый противопожарный режим

По данным МЧС, из-за ветра есть угрозы возникновения пожаров внутри населенных пунктов

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим на территории южного и центрального районов ввели в Красноярском крае из-за сохраняющегося прогноза об усилении ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

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"В главном управлении прошел межведомственный оперативный штаб. Было принято следующее решение: ввести особый противопожарный режим на территории южного и центрального районов края", - говорится в сообщении.

Начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин на видео, размещенном в Telegram-канале управления, сообщил, что из-за ветра есть угрозы возникновения пожаров внутри населенных пунктов. В ведомстве сообщили, что силы и средства переводятся в режим повышенной готовности. В Единой дежурной диспетчерской службе Красноярска сообщили, что из-за ураганного ветра в городе зафиксировали 42 происшествия. "Сильный ветер прогнозируют и 20 ноября, порывы будут достигать 25 м/с и более, также ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов. Из-за неблагоприятных метеоусловий возможно задержка рейсовых автобусов, самолетов", - отметили в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что энергетики в Красноярском крае устраняют последствия непогоды, оставившей без электричества 12 муниципальных образований региона. Без света оставались около 35 тыс. человек. Губернатор края Михаил Котюков сообщил, что ураганный ветер сорвал крыши с домов и социальных объектов. В Заксобрании края уточнили, что в регионе есть более 50 участков, где требуется устранить последствия непогоды.

Всего, по данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра более 170 населенных пунктов остались без света в Сибири, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской и Омской областях. От электроснабжения оказались отключены десятки тысяч человек. Ураган стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. 

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РоссияКрасноярский край
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