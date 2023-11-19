19 ноября, 11:21
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Что известно о последствиях сильного ветра в регионах Сибири

Егор Алеев/ ТАСС, архив
© Егор Алеев/ ТАСС, архив

Сильный ветер, вызванный надвигающимся похолоданием, нанес ущерб городам в Сибирском федеральном округе. Разгул стихии сказался на работе транспорта, наблюдались перебои с энергоснабжением. Пострадали несколько человек, кроме того, известно о двух погибших.

ТАСС собрал основное о последствиях непогоды.

Алтайский край

  • Стихия повредила кровли на домах и объектах социальной инфраструктуры, фасады зданий, повалены деревья, имеются обрывы линий электропередачи.
  • В Барнауле во время ураганного ветра погибла женщина. Два человека получили травмы, одна из пострадавших отпущена домой, вторая госпитализирована.
  • От электроснабжения отключен 71 населенный пункт в 6 районах края, без света остались 40 тыс. человек.
  • На станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. В связи со сложившейся ситуацией было задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда.
  • В Алтайском крае в ближайшее время ожидается усиление ветра до ураганных значений 35 м/с и более, а также дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами гололед и метели.

Кемеровская область

  • Повреждения линии электропередачи привели к отключению энергоснабжения в Новокузнецке, где проживают более 500 тыс. человек. Остановлена работа некоторых объектов водоснабжения и котельных, не работают трамваи и троллейбусы.
  • В Новокузнецке повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей. 20 ноября отменяются занятия первой смены в школах и приостановят работу детские сады.
  • Дерево в Новокузнецке упало на автомашину, в которой находились четыре человека. Двое из них погибли, еще двоих госпитализировали. Всего в городе шесть пострадавших, в их числе женщина, которая получила травмы в результате падения рекламного баннера.
  • Был прерван хоккейный матч Высшей хоккейной лиги между новокузнецким "Металлургом" и тульской командой "АКМ".
  • Два авиарейса из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться в Новокузнецке.
  • На территории Кемеровской области были задержаны на час скорый поезд №857 Новокузнецк - Новосибирск и пассажирский поезд №77 Абакан - Москва, также были задержаны 4 пригородных поезда.
  • Отключения электроэнергии были зафиксированы в девяти шахтах Кузбасса, из четырех из них пришлось выводить людей. В настоящее время большинство нарушений устранено.

Красноярский край

  • Ураганный ветер сорвал крыши с домов и социальных объектов в ряде городов и районов Красноярского края, в регионе есть более 50 участков, где требуется устранить последствия непогоды.
  • Без электричества остались 12 муниципальных образований Красноярского края. Под отключение попадали до 35 тыс. человек.
  • На юге и в центре края введен особый противопожарный режим.
  • Согласно прогнозу, сильный ветер сохранится минимум до 19:00 по местному времени (до 15:00 мск).

Омская область

  • Результатом снегопада, прошедшего за ночь в Омске, стало выпадение почти месячной нормы осадков.
  • ГУ МЧС по региону распространило штормовое предупреждение об усилении ветра до 25 м/с, а также о мокром снеге, метелях и гололедице.
 
Теги:
РоссияАлтайский крайКрасноярский крайКемеровская областьОмская область
© Информационное агентство ТАСС
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