Что известно о последствиях сильного ветра в регионах Сибири

Сильный ветер, вызванный надвигающимся похолоданием, нанес ущерб городам в Сибирском федеральном округе. Разгул стихии сказался на работе транспорта, наблюдались перебои с энергоснабжением. Пострадали несколько человек, кроме того, известно о двух погибших.

ТАСС собрал основное о последствиях непогоды.

Алтайский край

Стихия повредила кровли на домах и объектах социальной инфраструктуры, фасады зданий, повалены деревья, имеются обрывы линий электропередачи.

В Барнауле во время ураганного ветра погибла женщина. Два человека получили травмы, одна из пострадавших отпущена домой, вторая госпитализирована.

От электроснабжения отключен 71 населенный пункт в 6 районах края, без света остались 40 тыс. человек.

На станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. В связи со сложившейся ситуацией было задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда.

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается усиление ветра до ураганных значений 35 м/с и более, а также дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами гололед и метели.

Кемеровская область

Повреждения линии электропередачи привели к отключению энергоснабжения в Новокузнецке, где проживают более 500 тыс. человек. Остановлена работа некоторых объектов водоснабжения и котельных, не работают трамваи и троллейбусы.

В Новокузнецке повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей. 20 ноября отменяются занятия первой смены в школах и приостановят работу детские сады.

Дерево в Новокузнецке упало на автомашину, в которой находились четыре человека. Двое из них погибли, еще двоих госпитализировали. Всего в городе шесть пострадавших, в их числе женщина, которая получила травмы в результате падения рекламного баннера.

Был прерван хоккейный матч Высшей хоккейной лиги между новокузнецким "Металлургом" и тульской командой "АКМ".

Два авиарейса из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться в Новокузнецке.

На территории Кемеровской области были задержаны на час скорый поезд №857 Новокузнецк - Новосибирск и пассажирский поезд №77 Абакан - Москва, также были задержаны 4 пригородных поезда.

Отключения электроэнергии были зафиксированы в девяти шахтах Кузбасса, из четырех из них пришлось выводить людей. В настоящее время большинство нарушений устранено.

Красноярский край

Ураганный ветер сорвал крыши с домов и социальных объектов в ряде городов и районов Красноярского края, в регионе есть более 50 участков, где требуется устранить последствия непогоды.

Без электричества остались 12 муниципальных образований Красноярского края. Под отключение попадали до 35 тыс. человек.

На юге и в центре края введен особый противопожарный режим.

Согласно прогнозу, сильный ветер сохранится минимум до 19:00 по местному времени (до 15:00 мск).

Омская область