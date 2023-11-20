В Омске 80 населенных пунктов остаются без света после непогоды

Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что в 17 районах области зафиксировали перебои со связью

ТАСС, 20 ноября. Электроснабжение восстанавливают в 80 населенных пунктах Омска после непогоды. В области ввели режим повышенной готовности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

"Благодаря круглосуточной работе энергетиков за вчерашний день линии электропередачи были восстановлены в более чем 200 населенных пунктах. Сейчас работы продолжаются в около 80 населенных пунктах. По итогам заседания ввели на территории всей области режим повышенной готовности до особого распоряжения", - написал Хоценко.

Как уточнил губернатор, из-за отключения электроэнергии наблюдаются перебои со связью в 17 районах области. "Поставил задачу региональному Минцифры оперативно отрабатывать все заявки от жителей и в максимально короткие сроки подключать базовые станции по мере восстановления электроснабжения, чтобы связь вернулась в дома омичей", - добавил Хоценко.

В ночь на 19 ноября в Омске выпала почти месячная норма осадков. Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, в воскресенье в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 170 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей.