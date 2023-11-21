В Красноярском крае 90 населенных пунктов остаются отключенными от электроэнергии

Ремонтно-восстановительными работами занимаются 318 человек и 143 единицы техники

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Остаются отключенными от электроснабжения из-за урагана в воскресенье 90 населенных пунктов в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Остаются отключенными <…> 90 населенных пунктов", - говорится в сообщении. Для проведения ремонтно-восстановительных работ задействовано 318 человек и 143 единицы техники, в том числе помощь оказывают бригады из Хакасии, Тувы и Бурятии.

Утром в понедельник из-за урагана был отключен 161 населенный пункт. Срыв кровель и падения деревьев зафиксированы в 10 муниципалитетах. Погибших и пострадавших из-за урагана нет.

Сейчас в центральных и южных районах края, затронутых ураганом, безветренно, но похолодало. По данным Гидрометцентра, в Красноярске на 7:00 (3:00 мск) столбик термометра опускался до минус 14,6 градусов.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. В Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали более 20 человек, еще четверо погибли.