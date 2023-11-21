21 ноября, 03:34

В Красноярском крае 90 населенных пунктов остаются отключенными от электроэнергии

Ремонтно-восстановительными работами занимаются 318 человек и 143 единицы техники

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Остаются отключенными от электроснабжения из-за урагана в воскресенье 90 населенных пунктов в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Читайте также
Что известно о последствиях сильного ветра в регионах Сибири

"Остаются отключенными <…> 90 населенных пунктов", - говорится в сообщении. Для проведения ремонтно-восстановительных работ задействовано 318 человек и 143 единицы техники, в том числе помощь оказывают бригады из Хакасии, Тувы и Бурятии.

Утром в понедельник из-за урагана был отключен 161 населенный пункт. Срыв кровель и падения деревьев зафиксированы в 10 муниципалитетах. Погибших и пострадавших из-за урагана нет.

Сейчас в центральных и южных районах края, затронутых ураганом, безветренно, но похолодало. По данным Гидрометцентра, в Красноярске на 7:00 (3:00 мск) столбик термометра опускался до минус 14,6 градусов.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. В Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 225 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали более 20 человек, еще четверо погибли. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация