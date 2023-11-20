20 ноября, 02:22

В Красноярском крае 161 населенный пункт остается отключенным от электроэнергии

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Количество отключенных от электроэнергии из-за урагана населенных пунктов в Красноярском крае снизилось с 212 до 161. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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"Обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеоявлений на территории Красноярского края на 08:00 (04:00 мск): остается отключенным 161 населенный пункт. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечена 61 бригада - 174 человека и 63 единицы техники ПАО "Россети Сибири" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, вечером 19 ноября из-за урагана в регионе было отключено от электроэнергии 212 населенных пунктов, в 10 муниципальных образованиях фиксировалось падение деревьев. "Зафиксированы 3 случая падения деревьев, повреждено 12 автомобилей. Погибших и пострадавших нет", - пояснили в региональном главке ведомства.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 170 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали девять человек, еще трое погибли. 

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РоссияКрасноярский край
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