В Кузбассе из-за непогоды погибли три человека

Еще 18 пострадали

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Кемеровской области из-за непогоды. Погибли три человека, 18 пострадали, повреждены крыши 150 домов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Как рассказал [начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области] Алексей Шульгин, в связи прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории области, сопровождающегося усилением ветра до ураганных значений - 33-35 м/с, произошло отключение электроэнергии на 143 котельных, восьми основных водозаборах, девяти угольных предприятиях. Кроме того, более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель. Погибло три человека, 18 пострадали, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для устранения последствий непогоды в системах ЖКХ работают 500 бригад, по восстановлению электричества - 100 бригад. Также собрана аэромобильная группировка ГУ МЧС в составе 55 человек и 10 единиц техники.

Наиболее сложная обстановка складывается в городах южной агломерации - Новокузнецке и Прокопьевске, где частично нет энергоснабжения. Школы в отдельных районах отменяют занятия или переходят на удаленное обучение.

Большинство регионов Сибири накрыл сильный ураган. Повалены деревья, оборваны провода, сорваны крыши. По данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра свыше 170 населенных пунктов остались без света в Сибири, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской и Омской областях.