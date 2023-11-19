В Иркутской области без света остались почти 6,5 тыс. человек из-за непогоды

Без электроснабжения остаются 23 населенных пункта

ИРКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. домов, где проживает почти 6,5 тыс. человек, и 15 социально-значимых объектов отключены от энергоснабжения из-за последствий непогоды в Тайшетском районе Приангарья. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"В Тайшетском районе из-за сильных порывов ветра уже днем в ручном режиме было отключено электричество. Без электроснабжения 23 населенных пункта, в общей сложности более 2 тыс. домов, в которых проживают почти 6,5 тыс. человек, 15 социально значимых объектов", - написал он в Telegram-канале.

Большинство регионов Сибири накрыл сильный ураган. Повалены деревья, оборваны провода, сорваны крыши. "Иркутские метеорологи также выпустили экстренное предупреждение о непогоде. Завтра, 20 ноября, местами по области ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, на Байкале до 32-37 м/с. Возможно налипание мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежный накат, гололедица", - добавил он.

По данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра свыше 170 населенных пунктов остались без света в Сибири, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Кемеровской и Омской областях. От электроснабжения оказались отключены десятки тысяч человек. Ураган стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали восемь человек, еще трое человек погибли.