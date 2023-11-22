22 ноября, 05:03

На севере Иркутской области аэропорт возобновил работу

Аэропорт города Усть-Кута закрывали из-за обледенения взлетно-посадочной полосы

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Аэропорт города Усть-Кута Иркутской области, который накануне закрыли из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, возобновил работу.

"Аэропорт сегодня возобновил работу, задержанные рейсы начинают вылетать", - сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, в Усть-Кут уже вылетел самолет авиакомпании "Ангара", идет регистрация на рейс авиакомпании "ИрАэро". Еще у двух рейсов из Иркутска пока стоит статус "задержан". Также ожидается прилет в областной центр четырех рейсов из Усть-Кута.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура во вторник сообщила о закрытии аэропорта Усть-Кута из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

Усть-Кут - город с населением около 40 тыс. человек в 960 км от Иркутска, авиасообщение налажено с Иркутском и Полярным. Большое количество работников приезжает в Усть-Кут на вахту. 

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РоссияИркутская область
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