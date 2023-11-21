21 ноября, 09:58

На севере Иркутской области закрыли аэропорт города Усть-Кута из-за обледенения полосы

Задержанные рейсы из Иркутска и обратно отменили

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Аэропорт города Усть-Кута на севере Иркутской области закрыли из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Задержанные накануне авиарейсы из Иркутска и обратно отменены.

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"В связи с обледенением взлетно-посадочной полосы аэропорт города Усть-Кута временно закрыт. В связи с этим чартерные рейсы авиакомпании "Ираэро", запланированные к вылету на 20 ноября по маршрутам Иркутск - Усть-Кут, Усть-Кут - Иркутск, отменены. Регулярные рейсы авиакомпаний "Ираэро" и "Ангара" перенесены на 22 ноября", - говорится в сообщении.

По данным на онлайн-табло аэропорта, отменены три рейса в Иркутск и столько же из Иркутска в Усть-Кут. В аэропортах организован личный прием пассажиров.

В Иркутскую область в воскресенье пришла непогода, на несколько районов обрушился сильный ветер со снегом. Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются также во вторник.

Усть-Кут - город с населением около 40 тыс. человек в 960 км от Иркутска, авиасообщение налажено с Иркутском и Полярным. Большое количество работников приезжает в Усть-Кут на вахту. 

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