19 ноября, 14:16

Число пострадавших во время ураганного ветра в Барнауле увеличилось до трех

Один из пострадавших получил перелом голени

БАРНАУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших во время шторма в Барнауле увеличилось до трех человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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"По состоянию на 20:00 пострадали три человека. В Барнауле пострадала женщина 1972 года рождения при падении рекламного щита. И пострадала женщина 1977 года рождения, она находилась в автомобиле, на который упала керамогранитная плитка. Еще пострадал мужчина 1989 года рождения, он госпитализирован в городскую клиническую больницу. После медицинского осмотра пострадавшие женщины отпущены домой. У мужчины предварительно перелом голени", - сообщили в ведомстве.

В Алтайском крае 19 ноября объявлено штормовое предупреждение. По данным ГУ МЧС по региону, порывы ветра достигали 35 м/с. Во время ураганного ветра погибла женщина. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, происшествие случилось в частном доме на Лунной улице в Центральном районе Барнаула. Ночью женщина и ее гражданский муж услышали шум, вышли на улицу. Увидев, что лист настила крыши отрывается, женщина попыталась удержать покрытие крыши. После чего лист оторвался, и женщину вместе с ним унесло на 30 м. 

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