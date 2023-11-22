В Новокузнецке сообщили о почти полном устранении последствий после урагана

В мэрии отметили, что электроснабжение основных проблемных точек восстановлено

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электричества в котельные Новокузнецка, где 19 ноября из-за непогоды объявили режим чрезвычайной ситуации, а также для основных потребителей города. Сейчас ведутся работы над устранением локальных повреждений в частном секторе, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Электроснабжение основных проблемных точек восстановлено, сейчас компании "Россети" и "Кузбассэнергосбыт" работают над устранением локальных повреждений в частном секторе", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что электричество подали во все котельные города, ведется наполнение систем. К вечеру тепло появится во всех домах, аналогичная ситуация и с подачей воды.

Глава Новокузнецкого района Андрей Шарнин в своем Telegram-канале уточнил, что в настоящее время специалисты восстанавливают подачу электричества в Атаманово, Тальжино, Бедарево, Березово, Костенково, Кругленьком, Митино, Чичирбаево, Шорохово и поселке Рассвет.

Также в Новокузнецк приехал замгенпрокурора Дмитрий Демешин, по поручению которого объявлены предостережения главам Новокузнецка (Сергей Кузнецов) и Новокузнецкого района (Андрей Шарнин) при устранении последствий неблагоприятных погодных условий. "Дмитрий Демешин поручил [прокурору Кемеровской области] Александру Блошкину проконтролировать работу <...> по возобновлению электро-, водо- и теплоснабжения и оказанию помощи пострадавшим гражданам, особое внимание уделив городу Новокузнецку и Новокузнецкому муниципальному округу", - сообщили в управлении генпрокуратуры по СФО.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. По данным прокуратуры, 15 районах и городах Кемеровской области были отключены 128 объектов электроснабжения, без света находилось порядка 87,5 тыс. человек, 143 котельных, восемь водозаборов. Несколько школ Новокузнецка получили критические повреждения. Также из-за урагана два человека погибли, шестеро пострадали, при этом одна из пострадавших находится в реанимации.