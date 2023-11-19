В Новокузнецке из-за упавшего на автомобиль дерева погибли два человека

Еще двое пострадали

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в котором находились четыре человека. Двое из них погибли, еще двоих госпитализировали, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Кристина Иванова.

"19 ноября 2023 года около 14:30 (10:30 мск) поступило сообщение об обнаружении в автомобиле вблизи многоквартирного жилого дома в Заводском районе Новокузнецка тел 58-летнего мужчины и 60-летней женщины с телесными повреждениями, полученными при падении дерева на транспортное средство. В момент произошедшего в салоне автомобиля также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. С телесными повреждениями они госпитализированы в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", - сказала Иванова.

Как сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе ввели режим повышенной готовности из-за стихии, с которой город не сталкивался с 1978 года.