В Новокузнецке без энергоснабжения остались котельные, объекты водоснабжения и жилые дома

В городе ввели режим повышенной готовности

ТАСС, 19 ноября. Повреждения линии электропередач привели к отключению энергоснабжения в Новокузнецке Кемеровской области, где проживает более 500 тыс. человек. Остановлена работа объектов водоснабжения и котельных, сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.

"Произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. Во многих районах города отсутствует свет. По этой же причине остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, также под отключением находятся локальные объекты теплоснабжения (котельные). Аварийные бригады "Россетей" работают над устранением аварий", - написал он.

По его словам, в городе ввели режим повышенной готовности из-за стихии, с которой город не сталкивался с 1978 года. Кузнецов попросил жителей не выходить на улицу. Он пояснил, что из-за отсутствия электричества не работают трамваи и троллейбусы. Кузнецов добавил, что руководители образовательных учреждений оценивают ущерб, принимают меры к устранению последствий. "Рассматриваем возможность перевода образовательных организаций на дистанционный режим при необходимости", - уточнил он.

В результате электроснабжения также прерван хоккейный матч Высшей хоккейной лиги между "Металлургом" и командой из Тульской области "АКМ". Об этом сообщили в официальной группе новокузнецкого клуба во "ВКонтакте". "На арене "Кузнецкий лед" нет освещения 10 минут. Команды покинули скамейки и уходят в раздевалки", - говорится в сообщении.