Три самолета перенаправили на запасные аэродромы из-за урагана в Красноярске

Сам городской аэропорт работает в штатном режиме

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер стал причиной отправки на запасной аэродром трех самолетов, направлявшихся в Красноярск. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиаузла.

"Три воздушных судна приземлились на запасных аэродромах из-за сильного ветра. По метеоусловиям рейс из Новосибирска вернулся в Новосибирск, Иркутск - Красноярск ушел на запасной в Новосибирск, а Южно-Сахалинск - Красноярск ушел на запасной в Абакан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сам аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщили ранее в ГУ МЧС по региону, сильный ветер прогнозируют и 20 ноября, порывы будут достигать 25 м/с и более, также ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов. Из-за неблагоприятных метеоусловий возможно задержка рейсовых автобусов, самолетов. Энергетики в Красноярском крае устраняют последствия непогоды. На вечер воскресенья под отключением находятся 113 населенных пунктов, кровли домов сорвало в семи муниципальных образованиях.