20 ноября, 04:22

В Алтайском крае ураганный ветер повалил 450 деревьев

Для устранения последствий непогоды было задействовано 200 единиц техники и 55 тонн противогололедных материалов

БАРНАУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. На дорогах Алтайского края оказались повалены ветром 450 деревьев, 3 автопавильона и дорожные знаки. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта региона.

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"В связи с возникновением ураганного ветра на проезжую часть региональных и межмуниципальных дорог произошло падение порядка 450 деревьев, 3 автопавильонов, были повреждены дорожные знаки, вводились ограничения для всех видов транспорта на двух участках - от села Новоегорьевское до села Волчиха и от поселка Южного до улицы Кутузова в городе Барнауле", - говорится в сообщении.

В данный момент все ограничения на трассах сняты. Для устранения последствий шторма на дорогах региона было задействовано 200 единиц техники и 55 тонн противогололедных материалов. Ликвидация происшествий продолжается.

Штормовой ветер в Алтайском крае 19 ноября достигал 35 м/с. По данным ГУ МЧС по региону, в результате шторма в городе Барнаул пострадали три человека, один - погиб. 

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РоссияАлтайский край
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