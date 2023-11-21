21 ноября, 14:43

В центре и на юге Красноярского края ввели режим ЧС для ликвидации последствий урагана

Речь идет о городах Ачинск, Канск, Красноярск, Дивногорск, Сосновоборск, а также 25 районах региона

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации в центральных и южных районах региона для ликвидации последствий прошедшего урагана. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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"Для ликвидации последствий прошедшего циклона правительством края введен режим ЧС. На территории пострадавших районов проведен ряд мероприятий по устранению последствий стихии. Главам муниципалитетов при необходимости рекомендовано организовать оценку нанесенного ущерба объектам жизнеобеспечения и организовать пункты временного обеспечения для населения", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, режим ЧС введен в городах Ачинске, Канске, Красноярске, Дивногорске, Сосновоборске, а также 25 районах региона.

В МЧС пояснили, что по данным на 16:00 (12:00 мск) в Красноярском крае остаются отключенными 64 населенных пункта в 13 муниципальных образованиях. "Электроснабжение восстановлено в 14 районах из 27 ранее отключенных", - пояснили в ведомстве.

В Красноярском крае 19 ноября из-за сильного ветра до 25 м/с в 10 муниципалитетах зафиксированы срывы кровель и падения деревьев. Погибших и пострадавших из-за урагана нет.

Сейчас в центральных и южных районах края, затронутых ураганом, безветренно, но похолодало. По данным Гидрометцентра, в Красноярске на 21:00 (17:00 мск) столбик термометра опускался до минус 16 градусов. 

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