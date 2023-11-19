19 ноября, 10:16

В Красноярском крае без света остались около 35 тыс. человек

По данным МЧС, погибших и травмированных в результате непогоды в регионе нет

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Энергетики в Красноярском крае устраняют последствия непогоды, оставившей без электричества 12 муниципальных образований региона. Без света остались 35 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

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"Под отключение электроснабжения попадало 12 муниципальных образований, в целом по количеству населения, отключенного от электроснабжения, было до 35 тыс. человек. Подключение проводится оперативно", - сказал начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин на видео, размещенном в Telegram-канале управления.

Он уточнил, что энергетики работают над устранением аварий в муниципалитетах, завершаются работы по очистке дорог от упавших деревьев, проводятся работы по локализации происшествий и ЧС в связи со срывом кровель в пяти муниципальных образованиях. "На данный момент погибших и травмированных нет. Объявлен режим повышенной готовности межмуниципального уровня", - сказал Лисин.

Ранее губернатор края Михаил Котюков сообщил, что ураганный ветер сорвал крыши с домов и социальных объектов. В Заксобрании края уточнили, что в регионе есть более 50 участков, где требуется устранить последствия непогоды.

В социальных сетях распространилось видео с сорванной крышей больницы в Сухобузимском районе края. Котюков попросил жителей края соблюдать меры предосторожности. Согласно прогнозу, сильный ветер сохранится минимум до 19:00 (15:00 мск). 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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