Каждый седьмой памятник археологии в Хакасии находится в аварийном состоянии

Всего на территории республики под государственной охраной находится 2,5 тыс. объектов культурного наследия

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Около 14% памятников археологии в Хакасии, включенных в государственный реестр объектов культурного наследия, находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщил начальник отдела Госинспекции по охране объектов культурного наследия республики Сергей Таскараков во время проведения Дня Хакасии на выставке-форуме "Россия".

"В текущем году силами Госохранинспекции завершен полный осмотр, фотофиксация с описанием состояния объектов культурного наследия, которые включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. По полученным данным, 86% памятников археологии находится в удовлетворительном состоянии, но, к сожалению, 14% - в аварийном" - сказал Таскараков, добавив, что силами республики проводятся работы по сохранению культурного наследия. Так, в результате разрушения берега реки Абакан из-за паводков под угрозой оказались курганы пяти могильников. Для спасения исторического наследия провели раскопки курганов. Также Таскараков отметил, что эффективно действует государственная культурно-историческая экспертиза земельных участков перед хозяйственным использованием, которая позволяет обнаруживать новые объекты археологии.

По его словам, всего на территории республики под государственной охраной находится 2,5 тыс. объектов культурного наследия, из них около 97% относятся к памятникам археологии, которые находятся в хронологическом диапазоне от эпохи среднего палеолита до позднего средневековья.

Хакасия известна многочисленными памятниками различных эпох и народов. В регионе нашли артефакты культуры медного, бронзового, железного веков. Курганы, древние захоронения Тагарской, Таштыпской культуры, каганата хунну, государства енисейских кыргызов, империи Чингисхана можно встретить на всей территории республики.

О выставке-форуме "Россия"

21 ноября на выставке-форуме проходит День Хакасии. В рамках него состоялась стратегическая сессия, посвященная сохранению историко-культурного наследия. Также пройдут мероприятия, посвященные национальной одежде, лекции о республике, концерты, розыгрыши туристических путевок, показы брендовых фильмов о Хакасии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организованы для развития прогрессивных достижений стран в разных отраслях экономики, их представительства представлены во всех 89 российских регионах.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.