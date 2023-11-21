Суд в Москве отказался снять статус иноагента с главреда "Новой газеты" Муратова

Его внесли в список 1 сентября 2023 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из списка иноагентов главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отклонил иск Муратова к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение включить истца в перечень иностранных агентов", - сказали в суде.

Дмитрий Муратов, который также является лауреатом Нобелевской премии мира, был внесен Минюстом РФ 1 сентября 2023 года в реестр иноагентов. В Минюсте считают, что он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике Российской Федерации.