В Туве при крупнейшем буддийском храме откроют ресторан восточной кухни и центр медицины

Строительство комплекса планируют начать в 2024 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Дополнительный комплекс с рестораном восточной кухни, ремесленными мастерскими для детей и центром медицины планируют построить в Туве к концу 2024 года при крупнейшем в России буддийском монастыре "Тубтен Шедруб Линг". Об этом сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Мы построили в Туве самый большой буддийский храм. В 2024 году мы хотим продолжить этот комплекс, [открыть] центр восточной медицины, ремесленные мастерские для детей, ресторан восточный кухни, общежитие для священнослужителей, которые будут работать здесь. Этот [новый] комплекс будет рядом с большим храмом. Проект есть. Мы сейчас готовимся. В следующем году начнется строительство и планируем к концу года его даже закончить", -рассказал Ховалыг.

В конце апреля 2023 года в Кызыле открылся крупнейший буддийский монастырь в России "Тубтен Шедруб Линг". Монастырь состоит из 12 этажей и имеет высоту 56 м с колоннами, подиумом под 10-метровую статую Будды. Внешние стены храма возведены под уклоном, а толщина стен составляет 170 см. Общая площадь храмового комплекса занимает 9,3 га. Объект возводится при финансовой поддержке Культурного фонда им. К. С. Шойгу.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.