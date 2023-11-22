На выставке "Россия" разыграют путевки в санаторий и сертификаты на медуслуги в Чувашии

Посетители выставки также смогут пройти бесплатные медицинские обследования, получить консультации специалистов и узнать о последних достижениях в области медицины региона

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Посетители выставки-форума "Россия" на экспозиционной площадке Минздрава Чувашии, которая откроется 28 ноября, смогут выиграть путевки на отдых в санатории и сертификаты на услуги офтальмологов и стоматологов, говорится в сообщении ведомства. На выставке представят достижения республики по нацпроекту "Здравоохранение".

"У каждого гостя выставки "Россия" будет возможность пройти бесплатные медицинские обследования, получить консультации специалистов и узнать о последних достижениях в области медицины Чувашии. Посетители <…> смогут принять участие в розыгрыше сертификатов на популярные медицинские услуги в области офтальмологии и стоматологии, а также путевок выходного дня в санаторий "Надежда", - цитируют в сообщении вице-премьера республики - главу Минздрава Чувашии Владимира Степанова.

Экспозиция министерства откроется 28 ноября, учреждения здравоохранения будет сменять друг друга. Республиканская офтальмологическая клиническая больница представит передовые достижения в области диагностики детских заболеваний. Юные посетители смогут пройти скрининг бесконтактным способом, принять участие в интерактивных профилактических играх "Зарядка для глаз" и попробовать себя в роли офтальмолога. Самые активные участники получат полезные подарки, в том числе памятку-раскраску о профилактике заболеваний глаз.

"Среди гостей экспозиции 30 ноября и 2 декабря будет проведен розыгрыш сертификатов на услуги больницы <…> на бесплатную лазерную коррекцию зрения и блефаропластику", - подчеркивается в сообщении.

5 декабря свои достижения представит Республиканская стоматологическая больница, в том числе результаты работы ЗD-принтера по металлу для изготовления высокопрочных ортодонтических и ортопедических конструкций. Подготовлены интерактивы, в частности, детский игровой мастер-класс по гигиене полости рта. На память ребята смогут получить фирменные сувениры и практичные подарки.

"С 5 по 10 декабря Республиканская стоматология будет ежедневно разыгрывать сертификат на 60 тыс. рублей на стоматологическое обслуживание в нашей поликлинике среди гостей выставки. Владелец сертификата сможет потратить эти средства на лечение зубов и десен, протезирование, ортодонтию, а также на транспортные расходы", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Николая Урукова.

Розыгрыш путевок в санаторий

12 декабря на выставочной площадке будут представлены Институт усовершенствования врачей Минздрава Чувашии и санаторий "Надежда". В министерстве сообщают, что любой желающий сможет на время стать врачом-терапевтом и провести прием пациента в дополненной реальности с применением VR-очков. В течение недели специалисты санатория помогут желающим подобрать авторские программы после индивидуальной консультации врача.

"Мы также подготовили <…> интересные интерактивы, <…> памятные сувениры и подарки. Кроме того, 12 и 16 декабря среди гостей выставки будут разыграны десять путевок выходного дня в санаторий "Надежда", - приводятся в сообщении слова директора санатория Татьяны Бикчантаевой.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.