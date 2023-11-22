22 ноября, 14:00
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" разыграют путевки в санаторий и сертификаты на медуслуги в Чувашии

Посетители выставки также смогут пройти бесплатные медицинские обследования, получить консультации специалистов и узнать о последних достижениях в области медицины региона

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Посетители выставки-форума "Россия" на экспозиционной площадке Минздрава Чувашии, которая откроется 28 ноября, смогут выиграть путевки на отдых в санатории и сертификаты на услуги офтальмологов и стоматологов, говорится в сообщении ведомства. На выставке представят достижения республики по нацпроекту "Здравоохранение".

Читайте также
История всероссийских выставок

"У каждого гостя выставки "Россия" будет возможность пройти бесплатные медицинские обследования, получить консультации специалистов и узнать о последних достижениях в области медицины Чувашии. Посетители <…> смогут принять участие в розыгрыше сертификатов на популярные медицинские услуги в области офтальмологии и стоматологии, а также путевок выходного дня в санаторий "Надежда", - цитируют в сообщении вице-премьера республики - главу Минздрава Чувашии Владимира Степанова.

Экспозиция министерства откроется 28 ноября, учреждения здравоохранения будет сменять друг друга. Республиканская офтальмологическая клиническая больница представит передовые достижения в области диагностики детских заболеваний. Юные посетители смогут пройти скрининг бесконтактным способом, принять участие в интерактивных профилактических играх "Зарядка для глаз" и попробовать себя в роли офтальмолога. Самые активные участники получат полезные подарки, в том числе памятку-раскраску о профилактике заболеваний глаз.

"Среди гостей экспозиции 30 ноября и 2 декабря будет проведен розыгрыш сертификатов на услуги больницы <…> на бесплатную лазерную коррекцию зрения и блефаропластику", - подчеркивается в сообщении.

5 декабря свои достижения представит Республиканская стоматологическая больница, в том числе результаты работы ЗD-принтера по металлу для изготовления высокопрочных ортодонтических и ортопедических конструкций. Подготовлены интерактивы, в частности, детский игровой мастер-класс по гигиене полости рта. На память ребята смогут получить фирменные сувениры и практичные подарки.

"С 5 по 10 декабря Республиканская стоматология будет ежедневно разыгрывать сертификат на 60 тыс. рублей на стоматологическое обслуживание в нашей поликлинике среди гостей выставки. Владелец сертификата сможет потратить эти средства на лечение зубов и десен, протезирование, ортодонтию, а также на транспортные расходы", - приводятся в сообщении слова главного врача больницы Николая Урукова.

Розыгрыш путевок в санаторий

12 декабря на выставочной площадке будут представлены Институт усовершенствования врачей Минздрава Чувашии и санаторий "Надежда". В министерстве сообщают, что любой желающий сможет на время стать врачом-терапевтом и провести прием пациента в дополненной реальности с применением VR-очков. В течение недели специалисты санатория помогут желающим подобрать авторские программы после индивидуальной консультации врача.

"Мы также подготовили <…> интересные интерактивы, <…> памятные сувениры и подарки. Кроме того, 12 и 16 декабря среди гостей выставки будут разыграны десять путевок выходного дня в санаторий "Надежда", - приводятся в сообщении слова директора санатория Татьяны Бикчантаевой.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияЧувашияМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация