23 ноября, 04:16

В Киргизии открылся второй центр поддержки изучения русского языка

Он начал работу в Таласском государственном университете

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Второй центр поддержки изучения русского языка открылся на территории Киргизии - в административном центре Таласской области, городе Талас. Об этом сообщило киргизское представительство Россотрудничества.

"В Таласском государственном университете открылся центр поддержки изучения русского языка", - говорится в сообщении.

Участие в церемонии открытия центра приняли преподаватели и студенты университета, директора и учителя школ Таласской области.

"Россотрудничество оснастило центр учебной литературой, мебелью и техникой, ремонт в помещении проведен фондом "Альянс Алтын". На базе университета состоялся круглый стол "Проблемы и перспективы развития русского языка в образовательных учреждениях Таласской области", - отмечается в сообщении.

Это второй центр, открытый Россотрудничеством в Киргизии в этом году. Первый уже работает в городе Кант (Чуйская область). "До конца года аналогичный центр откроется на базе Нарынского государственного университета", - уточнили в представительстве. Россотрудничества. 

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