23 ноября, 06:50
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ заявил, что большинство обратившихся за помощью россиян эвакуировали из Газы

В ведомстве отметили помощь египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. За время эвакуации из сектора Газа из около 900 обратившихся за помощью граждан России удалось вывезти 653 россиянина, сообщили в МИД РФ.

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"Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства . Уточняется, что в Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлены 553 человека.

В МИФ также отметили содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуационных мероприятий.

"Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта", - добавили в дипведомстве. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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