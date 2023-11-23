МИД РФ заявил, что большинство обратившихся за помощью россиян эвакуировали из Газы

В ведомстве отметили помощь египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. За время эвакуации из сектора Газа из около 900 обратившихся за помощью граждан России удалось вывезти 653 россиянина, сообщили в МИД РФ.

"Всего из сектора Газа удалось вывести 653 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства . Уточняется, что в Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлены 553 человека.

В МИФ также отметили содействие египетских, израильских, палестинских и катарских властей в проведении эвакуационных мероприятий.

"Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств продолжают скоординированные усилия с целью скорейшей безопасной эвакуации российских граждан из зоны конфликта", - добавили в дипведомстве.