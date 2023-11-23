23 ноября, 10:34
Военная операция на Украине

СК обещает приложить все усилия для наказания виновных в гибели журналиста Максудова

В офисе ВГТРК почтили память погибшего корреспондента Бориса Максудова
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В ведомстве отметили, что в своих многочисленных репортажах Борис Максудов беспристрастно показывал происходящее на Донбассе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет выражает соболезнования родным и близким журналиста Бориса Максудова, погибшего в Запорожской области и сделает все возможное для наказания виновных в его гибели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Сегодня утром от осколочных ранений, полученных в результате обстрела украинской стороной группы российских журналистов, работающих в Запорожской области, скончался корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Бахтиярович Максудов. <…> Выражаем глубокие и искренние соболезнования его родным и близким. СК России приложит все усилия для того, чтобы виновные лица понесли заслуженное наказание", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в январе 2023 года после возвращения Максудова из очередной служебной командировки в новые субъекты РФ в главном военном следственном управлении Следственного комитета России в соответствии с решением главы ведомства Александра Бастрыкина ему была вручена медаль "За содействие". "Этой награды Борис Бахтиярович был удостоен за большой вклад в работу по освещению деятельности следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима. Профессиональный долг не позволял ему оставаться в стороне, и он вновь направился в зону проведения специальной военной операции", - сказали в СК.

В ведомстве подчеркнули, что в своих многочисленных репортажах Максудов беспристрастно показывал происходящее на Донбассе. В каждом из них звучали его боль и сострадание к погибшим мирным жителям, к тем, кто выжил, но остался без крыши над головой, потерял своих родных и близких. Он всегда стремился передать объективную картину событий, испытывая стремление к восстановлению справедливости.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24". Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Утром 23 ноября стало известно о смерти Максудова. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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