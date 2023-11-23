23 ноября, 15:32,
обновлено 23 ноября, 15:41
Палестино-израильский конфликт

В Москву вылетел еще один самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами

Он летел из Каира

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Самолет МЧС России с очередной группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Самолет Ил-76 МЧС России с группой россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву", - сказали в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщили, что спецборт доставит в РФ 103 человека, включая 47 детей.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 22 ноября глава МЧС Александр Куренков доложил, что работа по эвакуации граждан РФ из сектора Газа осуществляется МЧС России совместно с МИД, ФСБ, МВД, Минздравом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. По его словам, всего за помощью в эвакуации обратились более 910 человек, в аэропорт Домодедово шестью рейсами авиации МЧС России доставлены 553 человека, в том числе 259 детей. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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