Суд на Украине подтвердил передачу музейному комплексу "Переяслав" Михайловской церкви УПЦ

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, третьим лицом по делу выступило Минкультуры

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине оставил в силе решение о передаче в управление Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав" Михайловской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе предварительное решение суда об освобождении УПЦ помещения Михайловской церкви в Переяслав-Хмельницком Киевской области", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что третьим лицом по делу выступило непосредственно Минкультуры. "Третьей стороной по делу выступило министерство культуры и информационной политики", - добавили в ведомстве.

В июле суд постановил передать Михайловскую церковь УПЦ в управление музейного комплекса "Переяслав".

Здание храма располагается в древнем городе Переяслав. Именно там в 1654 году прошла Переяславская рада, где представители запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю.

Власти Украины в последние годы взяли курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.