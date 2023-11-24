23 ноября, 22:58
Палестино-израильский конфликт

Президент Кубы возглавил демонстрацию в поддержку Палестины в Гаване

© Евгений Задорожный

По информации местных властей, в манифестации приняли участие около 100 тыс. человек

ГАВАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил демонстрацию в поддержку Палестины, которая состоялась в Гаване в четверг днем. Как передает корреспондент ТАСС, демонстранты прошли шествием от здания Министерства иностранных дел Кубы по набережной Малекон возле посольства США до отеля Nacional.

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Участники акции скандировали лозунги с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа, несли флаги Палестины и транспаранты с призывом осудить Израиль. Как заявляют власти Кубы, в манифестации приняли участие около 100 тыс. человек.

"Сегодня мы сопровождаем марш палестинской и кубинской молодежи в Гаване. Наши сердца, а также наши действия всегда будут с Палестиной. Пусть геноцид, совершаемый Израилем при открытой поддержке Соединенных Штатов, прекратится раз и навсегда", - написал Диас-Канель в соцсети X (ранее Twitter). В конце октября заместитель министра иностранных дел Кубы Херардо Пеньяльвер Порталь, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, заявил, что США несут ответственность за безнаказанность Израиля за его действия на Ближнем Востоке и препятствуют принятию резолюций, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта. 

Теги:
ПалестинаКубаПалестино-израильский конфликтДиас-Канель, Мигель
© Информационное агентство ТАСС
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