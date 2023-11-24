Минздрав пока не внес в кабмин проект отзыва на инициативу о запрете жидкостей для вейпов

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что проект документа находится в работе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минздрав России пока не вносил в правительство проект отзыва кабмина на инициативу о запрете торговли никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их потребления. Проект документа находится в работе, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В пятницу газета "Известия" сообщила, что министерство подготовило проект отзыва кабмина на соответствующий законопроект депутатов фракции ЛДПР. Согласно проекту отзыва, с которым ознакомилось издание, в правительстве не поддержали инициативу парламентариев.

"Минздрав пока не вносил в правительство проект отзыва кабинета министров на указанную инициативу, проект отзыва в настоящее время разрабатывается при участии заинтересованных органов исполнительной власти. Комментировать содержание рабочих версий документа считаем нецелесообразным", - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что Минздрав России поддерживает меры по снижению потребления табака и другой никотиносодержащей продукции. Кузнецов напомнил, что последние поправки в антитабачный закон, принятые в 2023 году, наделили кабмин правом утверждать перечень ароматизаторов и добавок к никотиносодержащей или безникотиновой жидкости для вейпов, повышающих их привлекательность и запрещенных к обращению. По его словам, сейчас рабочая группа при министерстве с участием экспертов вырабатывает соответствующие предложения.