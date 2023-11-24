Путин считает, что пока мало регионов по полной используют возможности ИИ

Президент надеется, что их число будет расти

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что пока слишком мало регионов по полной программе пользуются возможностями искусственного интеллекта, и надеется, что их число будет расти. Такое мнение глава государства высказал на конференции по искусственному интеллекту.

"Хотел бы на нашей площадке искренне поздравить лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта". Это и молодые ученые, и целые регионы, которые предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, задают амбициозные ориентиры для движения вперед", - сказал президент, отметив лауреатов Александра Коротина, Александра Безносикова, Валентина Хрулькова. "Среди регионов - это Татарстан, Башкортостан, Липецкая область, Сахалинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие использования всех возможностей искусственного интеллекта", - посетовал глава государства.

"Надеюсь, что мы будем более активно работать по этому направлению. Когда говорю "мы", имею в виду не только правительство, но и регионы, отрасли производства и отдельные предприятия", - подчеркнул он.