Путин призвал усиливать преимущество России в области искусственного интеллекта

По словам президента, Россия является одной из немногих стран, у которых есть свои собственные разработки в сфере ИИ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия является одной из немногих стран, у которых есть свои собственные разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), ее конкурентное преимущество в этой области нужно укреплять, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что Россия сейчас входит в число тех немногих, кстати говоря, стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного и искусственного интеллекта и большие языковые модели", - сказал глава государства, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Среди отечественных разработок в этой области - алгоритмы Сбера GigaChat и Kandinsky, а также YandexGPT и "Шедеврум", разработанные Яндексом, указал президент.

"Нужно укреплять это наше конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг", - призвал Путин. Он подчеркнул, что пользоваться созданными на основе ИИ технологиями должны будут в первую очередь врачи, учителя, строители, агрономы, работники промышленности, транспорта, государственного управления и многих других сфер.