Кремлевскую елку срубят в середине декабря в Подмосковье

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Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что дерево срубят недалеко от рабочего поселка Фряново, но точное место, где она растет, никому не сообщают

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Елку, которая украсит Соборную площадь Кремля, срубят в 10-х числах декабря в Подмосковье, сообщил aif.ru глава Рослесхоза Иван Советников.

Он отметил изданию, что елку срубят недалеко от рабочего поселка Фряново, но точное место, где она растет, никому не сообщают. "Это секрет. Иначе дерево может пострадать от вандалов", - объяснил Советников.

Выбирать кремлевскую елку начинают еще в июне и составляют список из двух десятков кандидатов, рассказал руководитель Рослесхоза. "В итоге определяют самую красивую, пушистую и высокую. В назначенный день ее торжественно срубают", - добавил он.