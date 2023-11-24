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Кремлевскую елку срубят в середине декабря в Подмосковье

Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что дерево срубят недалеко от рабочего поселка Фряново, но точное место, где она растет, никому не сообщают

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Елку, которая украсит Соборную площадь Кремля, срубят в 10-х числах декабря в Подмосковье, сообщил aif.ru глава Рослесхоза Иван Советников.

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Он отметил изданию, что елку срубят недалеко от рабочего поселка Фряново, но точное место, где она растет, никому не сообщают. "Это секрет. Иначе дерево может пострадать от вандалов", - объяснил Советников.

Выбирать кремлевскую елку начинают еще в июне и составляют список из двух десятков кандидатов, рассказал руководитель Рослесхоза. "В итоге определяют самую красивую, пушистую и высокую. В назначенный день ее торжественно срубают", - добавил он. 

Теги:
РоссияНовый год и Рождество
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