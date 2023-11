Уютный декабрь: как подготовиться к празднику и успеть отдохнуть (чек-лист внутри)

Планирование: "слоны" и "лягушки"

Продуманный план поможет избавиться от суеты, сохранить нервы, ничего не забыть и избежать очередей и скопления людей в магазинах, что сейчас особенно важно.

"...всегда приятно вычеркивать или отмечать галочками завершенные дела — это повышает настроение и дает силы продолжать. Если действовать без плана, в какой-то момент может показаться, что ад дедлайнов и суеты никогда не закончится (но это не так)", — говорит психолог и журналист Александра Маркова.

В планировании, как и во многих других вещах, главное — начать. Особенно приятно сесть за составление списка дел в "красивую" дату, например, в первый день декабря.

Сначала вы записываете подряд все дела, которые нужно сделать, и не важно, насколько они важные, срочные или кто их будет делать. На втором шаге вы из этого начинаете составлять план. Выбираете, что будете делать сами, обсуждаете на семейном совете, что нужно распределить между членами семьи, ставите приоритеты Марианна Лукашенко эксперт по тайм-менеджменту, доктор экономических наук, профессор

К некоторым делам сложно приступить потому, что они кажутся нам слишком большими и мы не понимаем, за что взяться в первую очередь. Эксперт советует разделить так называемое дело-слон на кусочки, чтобы оно перестало нас пугать.

"Мелкие, но противные задачи называются "лягушками". Такие задачи мы всегда откладываем. Есть правило: "съешь лягушку с утра" — самую противную задачу сделай в первую очередь. И потом обязательно себя награди чем-нибудь приятным, веселым или вкусным", — говорит Марианна Лукашенко.

При составлении новогоднего чек-листа главное — быть честным с собой и трезво оценивать свои возможности. Прислушайтесь к себе, уберите из списка лишнее и внесите в него, к примеру, просмотр любимого фильма и поедание мандаринов. Позвольте себе роскошь не пытаться за неделю успеть то, что вы не смогли сделать за год. Наш планер можно распечатать и самостоятельно дополнить.

"Если вам очень не хочется что-то делать, подумайте, можно ли как-то этого избежать. Например, генеральную уборку накануне вечеринки можно делегировать клининговой компании. Да, вы потратите деньги, но ваше свободное время вам наверняка дороже", — говорит Александра Маркова.

Помните, что план — только удобный инструмент, он не должен вас ограничивать или лишать возможности принимать спонтанные решения. Праздники нужны для отдыха, перезагрузки и развлечений, и подготовка к ним тоже должна быть приятной.

Самый главный принцип: тайм-менеджмент и планирование не означает, что нужно забить себе весь календарь и каждый час. При подготовке к праздникам планировать можно максимально гибко Евгений Лавров специалист по тайм-менеджменту

Нет ничего страшного даже в том, чтобы в последний момент передумать и отказаться от всех планов.

"Здорово, если у вас есть план; здорово, если у вас получается его придерживаться. Но если в октябре вы решили, что отпразднуете Новый год в путешествии, навестите всех бабушек и дедушек, выучите английский, найдете наконец время на йогу и доведете до ума пет-проджект, а к концу декабря осознали, что хотите пролежать неделю на диване с едой из доставок, разрешите себе так и сделать", — советует Александра Маркова.

Отдельный и безусловно важный пункт предпраздничного планирования — бюджет. Финансовый консультант Анна Заикина напоминает, что без финансового резерва в праздники обойтись будет сложно. Важно не только откладывать деньги, но и заранее планировать траты, причем не только праздничные (подарки, одежда, стол, развлечения), но и связанные с окончанием года. Проверьте, не нужно ли вам обновить страховку или абонемент в спорт-зал, чтобы эти траты не стали для вас неожиданностью.

Как украсить дом: создаем атмосферу

Чтобы украшение дома к празднику не превратилось в формальность и доставило вам удовольствие, заняться этим лучше всего заранее — в начале декабря. Дизайнер интерьера и блогер Дарья Московцева говорит, что именно в это время в магазинах уже достаточно много новогодних игрушек, но еще нет больших очередей.

"Для начала стоит провести ревизию — собрать вместе все новогодние украшения, которые у вас есть, и оценить их количество, состояние и цветовую гамму. Возможно, вы обрадуетесь давно забытым предметам или поймете, что вам не хватает электрогирлянд или шаров", — советует дизайнер.

После этого постарайтесь продумать общую концепцию, которой вы будете придерживаться при оформлении всех комнат. Это может быть общий цвет, тематика, материал или форма. За вдохновением можно отправиться в крупные торговые центры — к декабрю все витрины обычно уже оформлены. Готовые решения можно подсмотреть в соцсетях.

Совмещать новые и доставшиеся от родителей игрушки можно и нужно. Общая концепция позволит им гармонично смотреться на одной елке.

"Например, вы можете выбрать вещи только в красной цветовой гамме. Или фигурки по определенной теме, скажем, елочные шишки. Или взять разноцветные старые игрушки, но скомпенсировать буйство цвета и форм современными и лаконичными одноцветными шарами", — предлагает дизайнер.

Новый год — это не только мишура, игрушки и елка, это домашний уют, а значит, тепло и свет. Беспроигрышный вариант для создания праздничной атмосферы — гирлянда с белым теплым светом, без суетливого мигания и смены цветов. Дизайнер советует обновить текстиль, купить пару вязаных пледов или мягких подушек, обустроить уютный уголок, где приятно будет пригреться вечером, и купить домашним теплые носки и красивые керамические чашки.

Необязательно украшать каждый свободный сантиметр пространства, чтобы создать праздничное настроение, — выберите несколько фокусных точек и сосредоточьтесь на них. Главной будет, конечно, новогодняя елка, а следом может идти окно гостиной или комод с красивой праздничной композицией Дарья Московцева дизайнер интерьера и блогер

Праздничное меню: избегаем очередей и умножаем на два

Сертифицированный повар Мария Курсакова считает, что продумыванием новогоднего меню нужно заняться как минимум за две недели до праздника. Покупку продуктов тоже лучше не оставлять на последний момент, чтобы не провести последний день в пробках и очередях в поисках давно раскупленных "новогодних" продуктов.

Я делаю общий список ингредиентов и делю его на две части. В первой — консервы, заморозка, крупы, бобовые, орехи, семена, специи, бутилированные и пакетированные напитки. Их можно покупать сразу же, как вы определились с меню. Если не хочется тратить время на шопинг, закажите одну или несколько доставок — как раз за одну-две недели эти ингредиенты будут у вас. Во второй части списка — мясные, рыбные и молочные продукты, яйца, овощи, фрукты, ягоды и зелень. Я закупаю их как минимум за три дня до Нового года. При этом закладываю время на два-три магазина, если в первом найду не все, и выбираю самые свежие по сроку годности продукты Мария Курсакова сертифицированный повар

Один из главных трендов последнего времени — на "быстрые рецепты". Любой стол становится новогодним, если на нем есть мандарины, икра и шампанское. Эксперт предупреждает, что авторы зачастую не включают мытье продуктов или сервировку в указанное в рецепте время приготовления, но поскольку вы от этих этапов никуда не уйдете, не забудьте включить их в свой график. Активное время приготовления тоже лучше мысленно умножать на два, особенно если вы готовите блюдо впервые.

Организуем ребенку праздник: есть ли жизнь без елок

Можно сходить с ребенком на новогоднее шоу, в театр или цирк, но если не получится, лучшая альтернатива — семейный праздник, который можно организовать, обратившись за помощью к профессионалам, а можно продумать самостоятельно.

Если вы решите воспользоваться помощью, помните, что обратиться в агентство нужно до середины декабря. Если затянете, пригласить хороших актеров уже не удастся. Частный специалист по организации мероприятий Виктория Яременко уверена, что на рынке сейчас достаточно много предложений.

У привычных новогодних представлений и интерактивов у елки достаточно много альтернатив. Например, квесты по поиску подарков, в которых могут участвовать все члены семьи.

Устраивайте новогодние пижамные вечеринки, фотосессии, опять же, вы можете сделать это и самостоятельно, и воспользовавшись помощью агентств… Можно сделать такие уютные семейные домашние праздники с горячим шоколадом или с какао, купите классные пижамы, дарите друг другу теплые носки. Для детей 11–14 лет это идеально подойдет Виктория Яременко частный специалист по организации мероприятий

Что бы вы ни придумали и чем бы ни решили заняться на праздниках, главное — делать это всем вместе.

Подарки и поздравления: универсальность и индивидуальный подход

Покупать подарки нужно как можно раньше, чтобы в праздничной суете не поддаться приступу шопоголизма и не накупить кучу бесполезных вещей в последний момент, считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Самый простой способ выбрать подарки друзьям и родным — заранее создать контекстный список. Эксперт по тайм-менеджменту Марианна Лукашенко предлагает сделать для членов семьи отдельные странички в ежедневнике, записывать туда идеи для подарков, вещи, которые им нравятся, и отрывки из разговоров. Заняться этим, конечно, лучше заранее.

Обычно мы знаем, что может понравиться нашим друзьям и родственникам, с коллегами и деловыми партнерами в этом смысле может быть сложнее.

"Подарки, как и комплименты, должны выглядеть и нейтрально, и продуманно", — говорит консультант по светскому и деловому общению, автор курса по межкультурным коммуникациям Татьяна Полякова. Она предлагает дарить "подарки с продолжением". Попробуйте выбрать тему: книги с красивыми обложками, гаджеты или статуэтки из стекла, и каждый год пополняйте коллекцию новым подарком. "Еще я люблю сертификаты, ваучеры на отели и поездки. От имени корпорации для семьи", — говорит Татьяна Полякова.

К "нейтральным" подаркам, по мнению эксперта по деловому этикету Светланы Грохотовой, относятся, к примеру, наборы хорошего чая или кофе, сыры, сладкое, гаджеты, помогающие в работе, сертификаты на онлайн-обучение или елочные игрушки. Важно показать, что вы выбирали подарок для конкретного человека, учитывая его вкусы и привычки. Идеальный вариант — не искать подарочный набор в масс-маркете, а купить шарик ручной работы у художника или ароматическую свечу у мастера.

Не стоит дарить коллегам косметику, парфюмерию, полотенца или постельное белье, эти подарки слишком интимные для рабочих отношений. Осторожным надо быть с алкоголем. Бутылка хорошего шампанского — отличный новогодний подарок, но подойдет он далеко не всем и "нейтральным" его не назовешь. Помните, что многие люди не пьют алкоголь по религиозным причинам, а многие придерживаются здорового образа жизни. Алкоголь можно дарить, только если вы абсолютно уверены, что он придется к месту.

Чтобы ваш даритель не остался без ответного жеста внимания, Светлана Грохотова рекомендует иметь при себе "дежурный подарок". По ее словам, Россия с культурной точки зрения тяготеет к востоку, а там подарки имеют огромное значение. Но даже если возможности подарить что-то в ответ у вас нет, не забудьте искренне поблагодарить и поздравить того, кто сделал вам сюрприз. Важно избежать ситуации, в которой вы не поздравили человека, потому что у вас не было подарка.

Массовые рассылки с поздравлениями нравятся далеко не всем. Лучше придумать индивидуальные поздравления заранее (можно снять даже небольшие видео) и сохранить их у себя в телефоне, чтобы потом, не тратя много времени, поздравить друзей, коллег и родственников. Также можно воспользоваться функцией "отложенные сообщения", которая есть в некоторых мессенджерах, и заранее запланировать не только текст, но и время отправки сообщения.

Кино: Гэндальф, Поттер, Сандра Буллок

Новый год — это не только "Ирония судьбы". Это прекрасный повод пересмотреть любимое кино, не обязательно новогоднее. Кинокритик Тамара Ходова считает, что праздничные дни идеально подходят для запойного просмотра классических франшиз, таких как "Властелин колец", "Гарри Поттер" или "Крепкий орешек" (особенно учитывая, что первые две части "Орешка" приходятся на Рождество).

"Если же вам хочется почувствовать новогоднее настроение и настроиться на нужный лад, для этого подойдут уютные фильмы из 80-х и 90-х, например "Пока ты спал", где Сандра Буллок мечтает о молодом человеке, пока он в коме; одна из лучших голливудских романтических комедий "Когда Гарри встретил Салли" и новогодняя комедия с кучей звезд из девяностых "200 сигарет", — советует Тамара Ходова.

Новогоднее кино бывает не только веселым. Если в праздники вас тянет посмотреть что-нибудь грустное, обратите внимание на "Квартиру" Билли Уайлдера или инди-фильм "В поисках утраченного поцелуя".

"Если вы устали от привычных новогодних фильмов, вам может понравиться абсурдистский детектив Шейна Блэка "Поцелуй навылет" с Робертом Дауни — младшим, меланхоличное драмеди "Вундеркинды" с ним же и Майклом Дугласом, а также экспериментальный "Манарин" Шона Бэйкера. И конечно, не стоит забывать об одном из лучших новогодних фильмов всех времен — "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика", — советует Тамара Ходова.

Бонус: полтора часа новогодней музыки!

Предновогодние месяцы чуть ли не самые прибыльные в музыкальной индустрии: еще с конца октября исполнители начинают выпускать праздничные релизы со своими песнями или просто перепевают старую добрую классику. Артисты выбирают треки, которые ну точно включат на вечеринке, например Jingle Bells, Let It Snow, Silent Night. А еще они предпочитают записываться с джазовыми бэндами, используя блюзовые мотивы. Этот стиль уже давно стал одним из главных атрибутов рождественской ночи, так же, как и свечи, елка и подарки, рассказывает музыковед Кадрия Садыкова.

"Некоторые, конечно, хотят не только подарить миру новогоднее настроение, но и привлечь к себе внимание ярким хитом, написав трек, который тоже займет свое место среди популярных праздничных песен. Так случилось с Мэрайей Кэри, которая в 1994 году выпустила композицию All I Want for Christmas Is You. Этот трек с того момента всплывает в чартах каждый год, его перепели тысячи исполнителей, а сама певица любит иногда обновить его и представить новое видео.

Конечно, не все музыканты остаются в рамках джаза, блюза и акустического/оркестрового исполнения. Некоторые записываются в своем стиле, особенно это касается рок-групп. Даже перепевая самые нежные рождественские гимны, они добавляют драйв и энергетику, за что их все и любят. Так было с August Burns Red, Rise Against, Korn, Weezer и другими".

Мы собрали для вас плей-лист из самых знаменитых и красивых новогодних песен, которые помогут создать атмосферу вечером 31-го.