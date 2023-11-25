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В горах Ингушетии обнаружили древние строения жилых башен и усыпальниц

Все находки являются частью древнего селения "Матхане"

ТАСС, 25 ноября. Основания жилых башен и усыпальниц, а также части заградительной стены, ранее не учтенные, обнаружили в горном Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"На территории Джейрахского района найдены ранее не учтенные каменные основания трех жилых башен, двух усыпальниц и части заградительной стены. По данным сотрудников Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, все эти находки являются частью древнего селения "Матхане" (Махки-Нан), расположено оно между башенными комплексами "Старый Евли" и "Пялинг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о городище сохранились на карте Владикавказского округа за 1852 год, а также в посемейных списках и сведениях о числе дворов в горских аулах Терской области за 1861 год. "Благодаря этим документам, дошедшим до наших дней, удалось узнать, что в 1861 году в данной местности было 9 ингушских подворий, в которых проживали 21 мужчина и 20 женщин. Однако в списках жителей горского участка Ингушевского округа за 1864 год они уже не значатся. Скорее всего, уроженцы данного села переселились в Турцию, так как в 1863 году началось массовое переселение горцев в эту страну", - сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Ранее при исследовании архитектурного комплекса "Тумги" были обнаружены три не учтенные подземные коллективные усыпальницы. Один из склепов по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой, сообщалось на официальном сайте Джейрахско-Ассинcкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Кроме того, сообщалось, что в Тумгойском ущелье горной Ингушетии также были выявлены несколько объектов культурного наследия ингушей.

Занимающий около 65 тыс. га заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Музей-заповедник создан на основе комплексов памятников истории, культуры и природы Джейрахского, Салгинского, Ассинского ущелий, связанных между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляющих собой особую историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с окружающими их уникальными природными комплексами, и является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. 

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