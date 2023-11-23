В горах Ингушетии выявили ранее не внесенные в реестр объекты культурного наследия

По информации правительства республики, в ущелье нашли "несколько десятков сооружений из позднего средневековья, включая храм Тумги-эрды, склеповые могильники и жилые башни"

ТАСС, 23 ноября. Несколько объектов культурного наследия ингушей, ранее не внесенные в реестр памятников, обнаружены в горах Ингушетии. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"В Тумгойском ущелье горной Ингушетии были выявлены несколько объектов культурного наследия ингушей, которые не были внесены в реестр памятников ранее. В комплексе Тумги находится несколько десятков сооружений из позднего средневековья, включая храм Тумги-эрды, склеповые могильники и жилые башни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сегодняшний день "уникальные памятники средневекового зодчества ингушей интригуют исследователей со всей России". "Проводимые масштабные реставрационные работы на территории многих башенных комплексов помогают приоткрыть завесу тайн, которыми были окутаны эти земли на протяжении столетий", - добавили в правительстве региона.

Как сообщается, работы финансирует благотворительный фонд Микаила Гуцериева "Сафмар".

Ранее при исследовании архитектурного комплекса "Тумги" были обнаружены три ранее не учтенные подземные коллективные усыпальницы. Один из склепов по форме напоминает редкий тип склепа-святилища с открытой поминальной камерой, сообщалось на официальном сайте Джейрахско-Ассинcкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

Занимающий около 65 тыс. га заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Музей-заповедник создан на основе комплексов памятников истории, культуры и природы Джейрахского, Салгинского, Ассинского ущелий, связанных между собой исторически, этнически, ландшафтно и представляющих собой особую историческую, научную и архитектурную ценность в сочетании с окружающими их уникальными природными комплексами и является научно-исследовательским и научно-просветительным учреждением. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии.