СМИ: большинство из 13 освобожденных израильтян находятся в хорошем физическом состоянии

По данным газеты The Times of Israel, восемь освобожденных заложников, среди которых четыре женщины и четверо детей, доставлены в детский медицинский центр "Шнайдер"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Большинство из 13 израильских заложников, освобожденных в пятницу радикальным палестинским движением ХАМАС, находятся в хорошем физическом состоянии. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, восемь освобожденных заложников, среди которых четыре женщины и четверо детей, были доставлены в детский медицинский центр "Шнайдер". Как пишет издание со ссылкой на заявление больницы, врачи провели предварительный осмотр и сообщили, что все восемь человек находятся в хорошем физическом состоянии.

Как пишет газета, еще пять освобожденных заложников, все из которых - пожилые женщины, были доставлены в медицинский центр "Вольфсон". Как сообщила больница, некоторые из них "слабы и истощены", указывается в материале.

В пятницу палестинские радикалы освободили 13 израильтян, в том числе четверо детей. В обмен на это Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, по данным властей еврейского государства, одновременно были освобождены 11 иностранных граждан, на которых не распространялись условия сделки.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск).