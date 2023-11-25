25 ноября, 09:43
Палестино-израильский конфликт

СМИ: управление тюрем Израиля готовит освобождение 42 палестинцев

Как сообщила радиостанция Kan, они выйдут на свободу 25 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Управление тюрем Израиля получило список из 42 палестинских заключенных, которых освободят в субботу в рамках соглашения с ХАМАС, и уже начало подготовку к их освобождению. Об этом сообщает радиостанция Kan.

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Она также указывает со ссылкой на Agence France-Presse, что ХАМАС освободит 25 ноября 14 израильских заложников.

В пятницу палестинские радикалы освободили 13 израильтян, в том числе четверо детей. В обмен на это Израиль выпустил в тот же день из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, по данным властей еврейского государства, одновременно были освобождены 11 иностранных граждан, на которых не распространялись условия сделки. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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