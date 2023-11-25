25 ноября, 11:22

Более €320 тыс. собрали для бразильца, обезвредившего преступника в Дублине

Преступник напал с ножом на детей

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Более €320 тыс. собрали пользователи интернета на сайте Gofundme для бразильского курьера Кайю Бенисиу, который обезвредил преступника, напавшего с ножом на детей в центре Дублина.

В четверг курьер родом из Рио-де-Жанейро увидел, что мужчина наносит ножом ранения детям, выходящим из школы, и сбил его с ног своим мотоциклетным шлемом. Затем другие прохожие отобрали у нападавшего нож и скрутили его. Серьезные ранения получили пятилетняя девочка и 30-летняя женщина, меньше пострадали пятилетний мальчик (уже выписан из больницы) и шестилетняя девочка. Нападавший находится в больнице, его мотивы пока не известны. По информации Ирландской телерадиовещательной компании, мужчина приехал в Ирландию около 20 лет назад, он получил гражданство республики.

На следующий день в сети началась кампания по сбору средств под названием "Купи Кайю Бенисиу пинту" (Buy Caio Benicio a pint). Уже более 30,3 тыс. пользователей собрали для курьера €320 738. Самым большим оказался взнос анонимного пользователя в размере €1,5 тыс.. Параллельно с этой акцией для раненых детей и женщины было собрано €206,4 тыс.

Бенисиу позже рассказал, что действовал инстинктивно, когда увидел, как неизвестный напал на девочку с ножом. "Я даже не знал, что пострадало еще больше детей. Я подумал, что это только одна девочка, но потом узнал, что были еще [пострадавшие] люди, еще дети. Я желаю семье [девочки в тяжелом состоянии] всего лучшего. Я молюсь за то, чтобы она выжила", - сказал курьер агентству PA.

Он прокомментировал беспорядки, которые начались в центре Дублина в день инцидента, когда информация об иностранном происхождении нападавшего попала в соцсети. "Я здесь более 20 лет, я не сильно разбираюсь в политике, чтобы выносить суждения. Но я знаю, что протесты были [направлены] против мигрантов, и мне это кажется бессмысленным, потому что я сам мигрант, при этом был одним из тех, кто пришел на помощь", - сказал бразилец.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уже заявил, что все рисковавшие жизнью ради спасения детей - "настоящие ирландские герои, независимо от национальности". Министр иностранных дел и обороны республики Михол Мартин сказал, что роль Бенисиу "не должна быть забыта". 

Теги:
ИрландияВарадкар, Лео
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация