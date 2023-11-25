Более €320 тыс. собрали для бразильца, обезвредившего преступника в Дублине

Преступник напал с ножом на детей

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Более €320 тыс. собрали пользователи интернета на сайте Gofundme для бразильского курьера Кайю Бенисиу, который обезвредил преступника, напавшего с ножом на детей в центре Дублина.

В четверг курьер родом из Рио-де-Жанейро увидел, что мужчина наносит ножом ранения детям, выходящим из школы, и сбил его с ног своим мотоциклетным шлемом. Затем другие прохожие отобрали у нападавшего нож и скрутили его. Серьезные ранения получили пятилетняя девочка и 30-летняя женщина, меньше пострадали пятилетний мальчик (уже выписан из больницы) и шестилетняя девочка. Нападавший находится в больнице, его мотивы пока не известны. По информации Ирландской телерадиовещательной компании, мужчина приехал в Ирландию около 20 лет назад, он получил гражданство республики.

На следующий день в сети началась кампания по сбору средств под названием "Купи Кайю Бенисиу пинту" (Buy Caio Benicio a pint). Уже более 30,3 тыс. пользователей собрали для курьера €320 738. Самым большим оказался взнос анонимного пользователя в размере €1,5 тыс.. Параллельно с этой акцией для раненых детей и женщины было собрано €206,4 тыс.

Бенисиу позже рассказал, что действовал инстинктивно, когда увидел, как неизвестный напал на девочку с ножом. "Я даже не знал, что пострадало еще больше детей. Я подумал, что это только одна девочка, но потом узнал, что были еще [пострадавшие] люди, еще дети. Я желаю семье [девочки в тяжелом состоянии] всего лучшего. Я молюсь за то, чтобы она выжила", - сказал курьер агентству PA.

Он прокомментировал беспорядки, которые начались в центре Дублина в день инцидента, когда информация об иностранном происхождении нападавшего попала в соцсети. "Я здесь более 20 лет, я не сильно разбираюсь в политике, чтобы выносить суждения. Но я знаю, что протесты были [направлены] против мигрантов, и мне это кажется бессмысленным, потому что я сам мигрант, при этом был одним из тех, кто пришел на помощь", - сказал бразилец.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уже заявил, что все рисковавшие жизнью ради спасения детей - "настоящие ирландские герои, независимо от национальности". Министр иностранных дел и обороны республики Михол Мартин сказал, что роль Бенисиу "не должна быть забыта".