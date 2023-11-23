23 ноября, 15:11,
обновлено 23 ноября, 15:28

СМИ: в Дублине госпитализировали минимум троих детей после нападения с ножом

Обстановка в центре Дублина
© ТАСС/ Reuters

Как сообщила Ирландская телерадиовещательная компания, серьезные ранения получили женщина и девочка

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Как минимум три ребенка пострадали и были доставлены в больницу в Дублине в результате предполагаемого нападения мужчины с ножом в центре города. Об этом сообщила Ирландская телерадиовещательная компания (RTÉ).

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По ее информации, женщина и девочка, возраст которой не называется, получили серьезные ранения. Еще у двоих детей травмы менее серьезные.

Пятый пострадавший - устроивший нападение мужчина. Он, как и его жертвы, доставлен в местную больницу. Других подробностей в настоящее время нет. Однако полиция не рассматривает на этом этапе версию теракта и считает, что речь идет об отдельно взятом инциденте.

Как сообщает RTÉ, мужчина сначала атаковал женщину с ребенком, а потом еще двоих детей. Сейчас центральная часть города, где произошло ЧП, перекрыта, проводятся следственные действия. 

Теги:
Ирландия
© Информационное агентство ТАСС
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