СМИ: в Дублине госпитализировали минимум троих детей после нападения с ножом

Как сообщила Ирландская телерадиовещательная компания, серьезные ранения получили женщина и девочка

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Как минимум три ребенка пострадали и были доставлены в больницу в Дублине в результате предполагаемого нападения мужчины с ножом в центре города. Об этом сообщила Ирландская телерадиовещательная компания (RTÉ).

По ее информации, женщина и девочка, возраст которой не называется, получили серьезные ранения. Еще у двоих детей травмы менее серьезные.

Пятый пострадавший - устроивший нападение мужчина. Он, как и его жертвы, доставлен в местную больницу. Других подробностей в настоящее время нет. Однако полиция не рассматривает на этом этапе версию теракта и считает, что речь идет об отдельно взятом инциденте.

Как сообщает RTÉ, мужчина сначала атаковал женщину с ребенком, а потом еще двоих детей. Сейчас центральная часть города, где произошло ЧП, перекрыта, проводятся следственные действия.