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Палестино-израильский конфликт

В Лондоне задержали активистов, запускавших сигнальные ракеты в районе резиденции премьера

Как сообщают в столичном управлении полиции, ранее его сотрудники с помощью других участников протестной акции задержали мужчину, который надел на голову зеленую повязку с символикой радикального движения ХАМАС, признанного в Великобритании террористической организацией

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Полиция Лондона с целью обыска задержала группу пропалестинских активистов, использовавших пиротехнические изделия на правительственной улице Уайтхолл рядом с резиденцией премьер-министра Великобритании. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

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"Отделившаяся [от основного протестного марша] группа начала идти по Уайтхоллу. Они запускали сигнальные ракеты, которые в ходе предыдущих субботних акций использовались против сотрудников полиции", - говорится в сообщении. "Они были задержаны с целью обыска в соответствии с параграфом 60 Закона об общественном порядке", - добавили представители Скотленд-Ярда.

В Лондоне уже седьмую субботу подряд проходят массовые акции протеста с требованием остановить операцию армии обороны Израиля в секторе Газа. На улицы города вышли несколько десятков тысяч человек, выкрикивавших лозунги "Перемирие - немедленно!" и "Свободу Палестине". Для обеспечения порядка было задействовано более 1,5 тыс. полицейских.

Как сообщают в столичном управлении полиции, ранее его сотрудники с помощью других участников протестной акции задержали мужчину, который надел на голову зеленую повязку с символикой радикального движения ХАМАС, признанного в Великобритании террористической организацией. За демонстрацию разжигающих расовую рознь изображений были также задержаны две участницы акции, организованной на Саут-стрит членами движения "Хизб ут-Тахрир". В России и других странах "Хизб ут-Тахрир" запрещена и признается террористической организацией, однако в Соединенном Королевстве пока таковой не объявлена. Задержаны также четверо человек, распространявших листовки с изображением свастики внутри звезды Давида.

На этой неделе полиция начала раздавать участникам акций памятки о том, какие действия протестующих являются противоправными и могут привести к аресту митингующих. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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