26 ноября, 09:53

Вернувшийся авиарейс Самара - Москва отправился по маршруту

На время ожидания вылета пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами

ТАСС, 26 ноября. Авиарейс Самара - Москва, который ранее был возвращен в аэропорт вылета по технической причине, отправился по маршруту. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура

"Авиарейс №SU-1217 вылетел в Москву в 11:18 мск. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Самары в Москву, возвратился в аэропорт Курумоч по технической причине. На борту находились 128 пассажиров и 6 членов экипажа. В пресс-службе "Аэрофлота" сообщали, что было принято решение о замене воздушного судна на резервный борт. 

Теги:
РоссияСамарская областьМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация