Вернувшийся авиарейс Самара - Москва отправился по маршруту

На время ожидания вылета пассажирам предоставили услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами

ТАСС, 26 ноября. Авиарейс Самара - Москва, который ранее был возвращен в аэропорт вылета по технической причине, отправился по маршруту. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура

"Авиарейс №SU-1217 вылетел в Москву в 11:18 мск. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Самары в Москву, возвратился в аэропорт Курумоч по технической причине. На борту находились 128 пассажиров и 6 членов экипажа. В пресс-службе "Аэрофлота" сообщали, что было принято решение о замене воздушного судна на резервный борт.