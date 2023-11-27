Движение на дорогах Москвы осложнено из-за непогоды

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, на некоторых участках дорог буксуют грузовики

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Движение на дорогах Москвы затруднено из-за погоды, на некоторых участках буксуют грузовики. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках буксуют грузовики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Рекомендуется отложить поездки на автомобилях.

Также сообщается, что из-за погодных условий возможны задержки трамваев.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Рекомендуется слушать объявления водителей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что москвичей ожидает самый сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет.