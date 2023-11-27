27 ноября, 03:24,
обновлено 27 ноября, 03:27

Движение на дорогах Москвы осложнено из-за непогоды

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, на некоторых участках дорог буксуют грузовики

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Движение на дорогах Москвы затруднено из-за погоды, на некоторых участках буксуют грузовики. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на дорогах города осложнено. На некоторых участках буксуют грузовики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Рекомендуется отложить поездки на автомобилях.

Также сообщается, что из-за погодных условий возможны задержки трамваев.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Рекомендуется слушать объявления водителей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что москвичей ожидает самый сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация