Лукашенко поздравил Машкова с юбилеем

Президент Белоруссии выразил уверенность в том, что своей деятельностью актер и впредь будет способствовать укреплению дружбы между народами двух стран

МИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Машкова с 60-летием, отметив его многогранный талант и гражданскую позицию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Благодаря высокому профессионализму, искренней увлеченности любимым делом, самобытному и многогранному таланту вы заслужили признание публики и коллег, - говорится в поздравлении. - Отдельное уважение вызывают ваши твердая гражданская позиция, чувство преданности родной стране, ее духовным и культурным ценностям".

Глава государства выразил уверенность в том, что своей деятельностью актер и впредь будет способствовать укреплению дружбы между народами Белоруссии и России. Лукашенко пожелал Машкову новых творческих свершений.