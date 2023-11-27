В ВОЗ заявили, что рост заболеваемости ОРЗ в КНР не связан с новыми патогенами

Исполняющая обязанности директора Мария ван Керкхове сообщила агентству Reuters, что большинство стран "уже сталкивались с аналогичными волнами год или два года назад"

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Наблюдаемый рост острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в Китае не связан с новыми патогенами, а число заражений COVID-19 не превышает показатели 2018-2019 годов. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Волны [заболеваемости], которые они [медики КНР] фиксируют сейчас, достигают не таких высоких значений, как в 2018-2019 годах. Это [рост заболеваемости] не говорит о появлении новых патогенов", - приводит ее слова агентство Reuters. Наблюдаемый в стране всплеск заболеваемости не стал неожиданностью для экспертов ВОЗ, большинство стран "уже сталкивались с аналогичными волнами год или два года назад", добавила эксперт.

Ранее представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, но также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.

ВОЗ запросила у Китая 22 ноября дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. В частности, ВОЗ заинтересовала информация о тенденциях в циркуляции гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии.